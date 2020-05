Digarap Sutradara Indonesia, Netflix Produksi Film Aksi yang Dibintangi Aktris Kenamaan Hollywood

PIKIRAN RAKYAT - Sutradara asal Indonesia yaitu Mouly Surya akan menggarap salah satu film aksi yang diprakarsai oleh Netflix.

Film aksi berjudul Trigger Warning tersebut akan dibintangi oleh salah satu aktris kenamaan Hollywood Jessica Alba.

Netflix kembali menggarap film aksi setelah keberhasilan yang ditorehkan oleh film original Extraction yang dibintangi Chris Hemsworth.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Variety via Antara, film Trigger Warning akan ditulis oleh Josh Olson dan John Brancato, bersama Basil Iwanyk dan Erica Lee sebagai produser.

Dalam film ini, Jessica Alba akan memerankan sebegai seorang veteran yang mewarisi bar milik kakeknya.

Jessica Alba dihadapkan dengan dilema setelah menemukan kebenaran di balik kematian sang kakek yang cukup misterius.

Sumber tersebut menyatakan film Trigger Wong sebagai bagian awal dari waralaba yang diharapkan dapat mengikuti kesuksesan film aksi Netflix lainnya Extraction dan Spenser Confidental.



Mouly Surya sendiri dikenal melalui filmnya, "Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak" ("Marlina the Murderer in Four Acts"), yang ditayangkan perdana di Festival Film Cannes 2017.



Film yang dibintangi Marsha Timoty itu menerima pujian dari kritikus film dan terpilih sebagai entri Indonesia untuk film berbahasa asing terbaik di Academy Awards ke-91.