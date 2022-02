Olla Ramlan Akhirnya Bongkar Kondisi Rumah Tangganya, Jawab Isu Perpisahan?

PIKIRAN RAKYAT - Selama kurang lebih 9 tahun menjalani biduk rumah tangga dengan Aufar Hutapea, gonjang-ganjing rumah tangga Olla Ramlan sudah terdengar sejak tahun 2019 silam.

Berkali-kali keduanya masih bisa meredam kabar miring tersebut, tetapi baru-baru ini kabar soal keretakan rumah tangganya kembali mencuat.

Terlihat pasrah, Olla Ramlan akhirnya buka-bukaan soal kondisi hubungan pernikahannya dengan Aufar Hutapea.

“Saya mah hubungannya sih baik-baik aja, kan namanya manusia kita kan gak boleh berantem satu sama lain,” ujar Olla.

Baru saja berulang tahun yang ke-42 pada 15 Februari 2022, Olla Ramlan yang tengah diterpa isu tidak sedap soal mahligai rumah tangga yang dia bangun dengan Aufar Hutapea, ternyata menyisakan banyak teka-teki.

Pasalnya, Olla mengakui bahwa sang suami masih memberikan hadiah spesial untuknya di tengah kabar perceraian itu.

“Sama aja dikasih (hadiah). Hubungan saya sama suami saya baik-baik aja, semuanya baik-baik. Layaknya suami istri, pasti ada up and down, ada naik turun, sekarang kita jalanin aja,” tuturnya.

Ketika disinggung soal perceraiannya dengan Aufar yang kini menjadi topik panas di berbagai pemberitaan jagat maya, Olla justru melemparkan pertanyaan tersebut kepada pihak suaminya.