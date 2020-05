Ingin Hidupnya Bermanfaat, Nia Ramadhani Ajak Masyarakat Manfaatkan Waktu PSBB dengan Berdonasi

PIKIRAN RAKYAT - Pandemi virus corona atau COVID-19 terus mewabah di Indonesia selama beberapa bulan belakangan ini. Tak ayal banyak masyarakat yang juga mulai resah dan takut.

Menurut data yang dipublikasikan pemerintah, sejauh ini hingga Kamis, 14 Mei 2020 sudah lebih dari 16.000 orang yang positif mengidap atau terinfeksi COVID-19.

Bukan hanya masyarakat yang terinfeksi, virus corona juga nampaknya menginfeksi segelintir tim medis, hal ini terjadi karena diduga tertular dari para pasien.

Baca Juga: Dunia dalam Siaga, Pesawat Militer Tiongkok Mendarat di Sebuah Pulau Laut China Selatan

Melihat fenomena banyaknya tenaga medis yang terinfeksi, membuat masyarskat Indonesia, khususnya publik figur Tanah Air tergugah hatinya dan berbondong-bondong membuat donasi. Salah satunya adalah artis Nia Ramadhani.

Melalui laman Instagram pribadinya, Nia Ramadhani mengajak masyarakat untuk memanfaatkan waktu yang sudah diberikan selama melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk turut bergerak membantu sesama.

"Yuk, sama-sama kita belajar untuk manfaatin waktu yang udah diberikan ke kita. Walaupun masih baru banget kita mulai bergerak, but at least, we do something," tulis Nia Ramadhani, dikutip dari laman Instagram @ramadhaniBakrie pada 14 Mei 2020.

Baca Juga: Waspadai Gelombang Kedua COVID-19 di Indonesia yang Mungkin Lebih Berbahaya, Corona terus Bermutasi

Ibu tiga anak ini juga menuliskan agar tidak memikirkan pendapat orang lain yang menganggap remeh dengan segala bentuk gerakan dalam memberikan bantuan.