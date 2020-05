Usai Hiatus Selama 2 Tahun, Bigbang, BTS, Twice, Blackpink Tengah Bersiap untuk Comeback Tahun Ini

PIKIRAN RAKYAT - The Korea Herald melaporkan bahwa tahun 2020 ini jajaran artis sensasional dan berbakat di ranah musik K-Pop seperti BIGBANG, BTS, TWICE dan Blackpink tengah mempersiapkan diri untuk merilis album baru setelah hiatus selama dua tahun lamanya.

YG Entertainment, agensi yang menaungi grup Bigbang belum memberikan tanggal rilis pasti terkait comeback mereka di tahun ini.

Pasalnya, Bigbang terakhir kali comeback pada Maret 2018 dengan album bertajuk Flower Road.

Menjelang comeback, member BIGBANG, G-Dragon juga baru-baru ini muncul ke mata publik. G-Dragon telah menandatangani kesepakatan dengan raksasa air kemasan, China Nongfu Spring Co. untuk mempromosikan merek minuman teh baru mereka.

Senin depan, YG juga akan menayangkan serial film dokumenter BIGBANG, "White Night" di YouTube.

Setelah Comeback dengan "ON" di album Map Of The Soul: 7, boyband global BTS juga tengah mempersiapkan diri untuk comeback lagi tahun ini.

Dalam kanal YouTube BANGTAN TV, masing-masing member BTS juga kerap kali muncul untuk membicarakan proyek mereka dalam album terbaru kepada para penggemarnya.