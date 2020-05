Akting di 'The World of The Married', Kim Hee Ae Dibayar Hampir Rp 1 Miliar per Episode

PIKIRAN RAKYAT - Serial drama Korea Selatan, 'The World of The Married' masih menjadi drama paling populer akhir-akhir ini.

Selain karena ceritanya yang seru dan penuh ketegangan, para aktor yang melakoni tokognya pun dianggap mumpuni dalam menyampaikan kisah di drama tersebut.

Melakoni peran Ji Sun Woo, Kim Hee Ae yang menjadi tokoh utama dalam serial The World of the Married ini kini meraih popularitasnya.

Kim Hee Ae juga berhasil menjadi salah satu aktris yang paling banyak dibicarakan saat ini. Hal ini dikarenakan aktingnya sebagai istri yang diselingkuhi di drama The World Of The Married sukses meluluhkan hati pemirsa.

Perempuan yang berperan sebagai dokter Ji Sun Woo dikabarkan menerima bayaran fantastis di drama Korea yang mencetak hits itu.

Seperti dikutip dari Soompi, salah satu program TV Korea berjudul Rumors Has It mengungkap bayaran yang diterima oleh Kim Hee Ae di setiap episodenya.

Sebagai pemeran utama yang dicampakan suaminya, perempuan berusia 53 tahun itu dibayar 70 - 80 juta Won atau senilai Rp 847-968 juta per episode.