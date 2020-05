Totalitas Syuting Drama 'The World of the Married', Kim Hee Ae sampai Tergulung Ombak Laut

PIKIRAN RAKYAT - Drama terbaru jebolan JTBC, The World of the Married berhasil menyedot perhatian pecinta serial asal Korea Selatan.

Tak dipungkiri, banyak penggemar yang menantikan drama di saluran TV berbayar ini karena kerap dibintangi aktris dan aktor besar Korea Selatan.

Akting dari para pemain 'The World of the Married' berhasil menyedot rasa emosional pecinta drama korea saat menonton.

Aksi akting pemeran Ji Sun Woo, Kim Hee Ae benar memberikan penampilan maksimal dalam drama korea The World of the Married.

Baca Juga: Pemerintah Pantau dan Upayakan Penurunan Harga Pangan di Tengah Covid-19

Kim Hee Ae bahkan rela beradegan membahayakan nyawanya dalam episode 14 yang tayang pada minggu lalu.

Dalam episode tersebut, Sun Woo dikisahkan akan mengakhiri hidupnya dengan cara mengenggelamkan diri ke tengah laut.

Adegan tersebut memperlihatkan gulungan ombak besar sekaligus cuaca berangin saat di lihat dari bibir pantai.

Kim Yoon Gi yang diperankan oleh Lee Moo Saeng berusaha menyelamatkan Sun Woo yang terombang-ambing di tengah laut usai mencoba bunuh diri.