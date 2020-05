Ungkap Kehidupan Awal Pernikahannya, Ashanty: Permasalahan Pertama Materi

PIKIRAN RAKYAT - Kehidupan rumah tangga Anang Hermansyah dan Ashanty kini jauh dari kabar miring, pasangan ini tampak harmonis tanpa diterpa kabar tak enak.

Di balik kisah indah perjalanan rumah tangganya, Ashanty ceritakan kehidupan di awal pernikahan sejak resmi menjadi istri Anang Hermansyah.

Diketahui usai bercerai dengan Krisdayanti, Anang Hermansyah tinggal di ruko bersama kedua anaknya, Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah.

Ashanty mengungkapkan hal pertama yang menjadi masalah dalam rumah tangganya adalah materi, dalam hal ini kepala rumah tangga bertanggungjawab menanggung kebutuhan keluarga.

Namun, tidak semua orang bisa menerima kekurangan pasangan khususnya dalam segi materi. Ashanty menambahkan banyak dari pasangan yang memutuskan bercerai lantaran tidak dinafkahi.

Dalam menghadapi masalah tersebut, Ashanty mempunyai prinsip soal materi dalam rumah tangganya

"Kita ada namanya take and give saat suaminya nggak punya, istri bisa membagi. Begitupun sebaliknya," ujar Ashanty dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam kanal YouTube The Hermansyah A6 pada 12 Mei 2020.

