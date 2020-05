Berstatus Sebagai PDP COVID-19, Penyanyi Stan Isakh Meninggal Dunia

View this post on Instagram

Day +5 / Rawat isolasi PDP Covid19. Akhirnya setelah Hari ke 5 dirawat secara intensif saya berani membuka diri agar teman2 semua serius menjaga kesehatan Dan anjuran pemerintah untuk hidup Sehat melawan virus Corona . Meski sy Belum tahu positif / negatif Karena Masih menunggu hasil Dari tes swap, saya hanya ingin berbagi virus Corona bisa meyerang siapa saja Dan kapan saja. Saya sesak nafas Karena pneumonia duplex , setelah diperiksa diputuskan isolasi selama 14 Hari. Mohon doanya ya teman2 . Semangat !! ✊???????? . . #covid19 #lawancovid19 #fightcovid19 #isolation