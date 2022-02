Deddy Corbuzier Sebut 'Pemerintah Bobrok', Gilbhas: Dia Rasa Bagus Apa Masa Pemerintahannya?

PIKIRAN RAKYAT - Salah satu mentalist magician, Deddy Corbuzier, telah merambah ke dunia Youtube dan lebih terkenal lagi melalui program podcast.

Podcast Close the Door menjadi salah satu konten YouTube yang menjadi sorotan banyak publik saat ini, penontonnya pasti di atas satu juta.

Pasalnya, bintang tamu dari podcast Close the Door beragam. Dari pejabat penting, seperti Wakil Presiden, jajaran Menteri dan pejabat lainnya hingga public figure yang menghibur.

Dengan suksesnya podcast Close the Door, Deddy Corbuzier belakangan ini sering mengundang para komika stand up juga.

Terkadang memang hanya untuk mengobrol saja di podcast Close the Door, atau tampil di konten terbarunya kanal YouTube Deddy Corbuzier, Somasi.

Somasi (Stand On Mic Take It Easy) adalah salah satu konten terbarunya Deddy Corbuzier, dimana para komika stand up komedi tampil.

Somasi dipandu oleh Uus. Terakhir konten Somasi komika yang tampil adalah Gilang Bhaskara (Gilbhas). Ia sering membuat konten juga di kanal YouTube Uus.

