2 Episode Terbaru Drama Korea The World of the Married Kalahkan Rating The King: Eternal Monarch

PIKIRAN RAKYAT - Rating penonton episode terbaru The World of the Married telah melampaui rating tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya, tembus 24,3 persen.

Dalam industri hiburan Korea Selatan, pesaing The Worlf of the Married yakni The King: Eternal Monarch dari channel SBS merosot tajam setelah episode terbarunya tayang baru-baru ini.

Rating episode terbaru The World of the Married mencapai 8,1 persen sementara serial The King: Eternal Monarch hanya mendapat rating 6,1 persen saja.

Pada pertengahan April 2020, The World of the Married dan The King: Eternal Monarch berlomba-lomba menembus rating 20 persen untuk pertama kalinya sejak kedua drama tersebut tayang.

The World of the Married tayang perdana pada 27 Maret 2020. Drama itu dibintangi sejumlah aktor ternama Korea Selatan seperti Kim Hee Ae sebagai Ji Sun Woo, Park Hae Joon sebagai Lee Tae Oh, dan Han So Hee sebagai Yeo Da Kyung.

Drama yang disutradarai Mo Wan Il dan naskahnya ditulis Joo Hyun itu merupakan adaptasi drama berjudul Doctor Foster yang rilis pada 2015 di channel BBC.

The World of the Married menceritakan kehidupan rumah tangga yang mulai berantakan oleh hadirnya orang ketiga yang memicu konflik dari hari ke hari.