Lewat Lagu Bam Bam, Camila Cabello Kembali Kolaborasi dengan Ed Sheeran

PIKIRAN RAKYAT - Camila Cabello dan Ed Sheeran kembali berkolaborasi melalui lagu terbaru berjudul Bam Bam.

Lagu Bam Bam dijadwalkan akan dirilis pada tanggal 4 Maret 2022 mendatang, sehari sebelum perayaan ulang tahun Camila Cabello ke 25 tahun.

Camila Cabello mengumumkan kolaborasinya dengan Ed Sheeran melalui unggahan akun Instagram miliknya (@camila_cabello) pada Senin, 21 Februari 2022.

“Bam Bam, 4 Maret bersama @teddysphotos, salah satu orang dan artis favorit saya,” ujar Camila Cabello, sambil menandai akun Instagram Ed Sheeran.

Perilisan lagu Bam Bam mengikuti dua lagu milik Camila Cabello lainnya berjudul Don’t Go Yet dan Oh Na Na, menjadi single utama album ketiganya yang akan datang, berjudul Familia.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Billboard, pada awal Februari, Camila Cabello sudah lebih dulu mengisyaratkan perilisan lagu baru melalui akun media sosial miliknya.

Camila Cabello terlihat mengunggah rekaman lip sync atau sinkronisasi bibir dengan lirik lagu berbahasa Spanyol.

“Asi es la vida si,” ujar Camila Cabello dalam nyanyiannya yang memiliki arti itulah hidup, sayang.