Jungkook BTS Jadi Solois K-Pop Pertama yang Masuk Daftar Tangga Lagu India

PIKIRAN RAKYAT - Salah satu anggota grup Korea Selatan BTS, Jungkook, menjadi solois K-Pop pertama yang masuk dalam daftar tangga lagu India.

Keberhasilan Jungkook terbukti dari perilisan single Stay Alive yang juga diproduseri oleh rekannya di BTS, Suga.

Jungkook menjadi solois pertama asal Korea Selatan yang masuk dalam Top 3 di tangga lagu 20 teratas Indian Music Industry alias IMI.

Selain itu, merujuk pada akun Twitter penggemar Jungkook BTS asal India (@Jungkook__INDIA), Stay Alive juga memegang puncak tertinggi untuk debut solois Korea Selatan atau K-Pop di posisi ketiga.

Sementara itu, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari All KPop, Stay Alive mendominasi tangga lagu untuk solois K-Pop diikuti lagu K-Pop lainnya seperti Christmas Tree, Money, Girl of My Dreams, dan Yours di posisi lima teratas.

Para penggemar bahkan menguncapkan selamat untuk Jungkook dan Suga atas popularitas dan keberhasilan yang dicapai keduanya.

Di samping itu, Stay Alive juga menjadi soundtrack K-Pop pertama yang menduduki tangga lagu Inggris.

Sejak hari pertama perilisannya, Stay Alive telah menduduki peringkat pertama pada Official Single Chart dan menjadi nomor satu di berbagagai tangga lagu dunia.