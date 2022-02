Luna Maya dan Hesti Purwadinata Diblokir Syahrini, Ada Apa?

PIKIRAN RAKYAT - Presenter Hesti Purwadinata mengatakan dirinya sempat diblokir penyanyi Syahrini karena sering memparodikannya.

Hesti Purwadinata menceritakan bahwa kejadian tersebut telah lama terjadi, yakni sekitar tahun 2010 atau 2011.

Kala itu, Hesti Purwadinata memparodikan Syahrini yang sedang memamerkan cincin berliannya dengan cincin ayam.

"Itu udah lama, awal-awal Instagram ada kayaknya. Mungkin dulu belum ada yang suka parodi-parodiin jadi tersinggung mungkin," kata Hesti.

Akan tetapi, Hesti menjelaskan usai dirinya memparodikan Syahrini banyak netizen dan sesama artis yang ikut memparodikan istri Reino Barrack tersebut.

"After that banyak banget yang memparodikan malah she is (Syahrini) happy," katanya lagi.

Saat mendengar Hesti Purwadinata mengatakan diblokir Syahrini, Luna Maya rupanya juga sama-sama diblokir.

