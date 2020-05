Eksis sebagai Remaja yang Berani, Voice of Baceprot Suarakan Keadilan Gender

PIKIRAN RAKYAT - Voice of Baceprot merupakan band metal yang terdiri dari Firdda Kurnia, Widi Rahmawati, dan Euis Siti kini tengah menjadi perbincangan di jagat maya.

Pada selasa, 5 Mei 2020, Voice of Baceprot dipuji oleh Flea pembetot bas Red Hot Chili Peppers di Twitter. Berselang beberapa hari, giliran gitaris Rage Against The Machine yang menyanjung penampilannya.

Widi selaku pemain bas Voice of Baceprot pun diketahui sangat mengidolakan Flea. Dirinya mengaku sangat senang akan hal tersebut.

Flea memberi pujian atas penampilan Voice of Baceprot saat membawakan lagu Red Hot Chilli Peppers ,Coffee Shop dari album One Hot Minute yang rilis pada 1995.

Voice of Baceprot membawakan lagu itu di @America, Pasific Place, Jakarta pada 2018. Di acara yang sama, mereka juga berkolaborasi dengan gitaris Gigi, Dewa Budjana.

Dua tahun berturut-turut, Voice of Baceprot tampil di tempat tersebut. Saat pertama kali manggung di sana, penggemar Voice of Baceprot yang disebut Balaceprot bahkan diberi fasilitas bus untuk berangkat ke Jakarta.

Voice of Baceprot terbentuk pada 2014 saat ketiga personelnya masih duduk di kelas 8 MTs.