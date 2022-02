Kenang Pertengkaran Hebat dengan Ashanty, Millen Cyrus: Bunda Kesel Lihat Aku makin Seksi

PIKIRAN RAKYAT - Millen Cyrus baru-baru ini tampil dalam wawancara nya bersama Melaney Ricardo, di akun YouTube milik Melaney.

Saat ditanya mengenai perseteruan dirinya dengan Ashanty pada 2020 lalu, Millen dengan tegas mengatakan hal tersebut benar pernah terjadi.

"Oh yes before my the fast way aku selama satu tahun berantem sama bunda," ujar Millen Cyrus.

Millen mengakui, selama satu tahun tersebut dirinya tidak pernah bertegur sapa dengan Ashanty.

Bahkan akibat kejadian itu, Millen sempat mengadu kepada ibu nya, jika ia tidak ingin menghadiri acara keluarga jika ada Ashanty.

"Bunda itu ngejaga dari pertemanan aku, dan dari sisi lainnya, tapi di sisi lain dulu ada salah juga sama bunda, aku di podcast manapun suka ceplas-ceplos ngatain bunda galak," ucap Millen seperti Pikiran-Rakyat.com kutip dari YouTube Melaney Ricardo, Minggu, 20 Februari 2022.

Millen mengatakan, Ashanty sempat kesal kepada dirinya akibat pergaulan Millen yang dinilai kurang baik.

"Bunda mungkin kesel, ngeliat aku makin seksi, bunda tuh maunya aku kelihatan berkelas, tapi kamu ini cantik," ujar Millen Cyrus.