Sinopsis Until the Break of Dawn Lengkap dengan Link Streaming, Film yang Tayang di JFF Online 2022

PIKIRAN RAKYAT - Japanese Film Festival kembali hadir dengan menayangkan film-film berkualitas dan menarik untuk ditonton.

Tahun ini, dalam Japanese Film Festival Online 2022 (JFF Online 2022), sebuah film drama yang berjudul Until the Break of Dawn atau Tsunagu dalam bahasa Jepang, menjadi salah satu film yang akan ditayangkan.

Until the Break of Dawn merupakan film yang disutradarai oleh Hirakawa Yuichiro, menceritakan tentang seorang anak yatim piatu yang membantu neneknya untuk menemui orang yang sudah meninggal karena memiliki kemampuan yang disebut Tsunagu.

Dilansir dari IMDb, film Until the Break of Dawn mendapat rating sebesar 6.4 serta mendapatkan kesan positif dari para penikmat film.

Lalu, bagaimana cerita pada film ini berjalan? Berikut sinopsis yang didapat dari situs resmi JFF Online 2022.

Sinopsis

Seorang anak SMA yatim piatu yang bernama Ayumi tinggal bersama neneknya. Neneknya tersebut telah menurunkan sebuah kemampuan yang disebut Tsunagu.

Kemampuan tersebut membuatnya bisa memanggil orang yang sudah meninggal dan membuat mereka bertemu dengan orang yang masih hidup satu kali saja.