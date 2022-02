Seo Kang Joon, Pemeran Utama di Serial Grid yang Memiliki Segudang Prestasi

PIKIRAN RAKYAT - Disney Plus Hotstar baru saja merilis drama Korea terbarunya yang berjudul Grid.

Drama yang dirilis sejak tanggal 16 Februari 2022 ini, Grid menceritakan tentang sekelompok anak muda yang sedang berburu hantu yang dikenal dengan nama The Ghost.

Dalam series Grid, Seo Kang Joon berperan sebagai Kim Sae Ha, seorang karyawan di organisasi bernama Departemen Manajemen yang tak kenal lelah mengejar Ghost.

Seo Kang Joon, merupakan aktor ternama dari Korea Selatan, yang lahir di Gunpo pada 12 Oktober tahun 1993.

Jika dilihat dari perjalanan karier, Seo Kang Joon memulai dari nol sejak tahun 2012. Mulanya, muncul dengan peran kecil di berbagai serial drama. Seperti kemunculannya dalam To the Beautiful You sebagai cameo.

Kemudian di tahun 2013, ia muncul dalam The Suspicious Housekeeper, sebuah drama keluarga bergenre dark comedy yang tayang di SBS. Ia juga pernah terlibat dalam Good Doctor, After School: Lucky Or Not, dan Haneuljae’s Murder di tahun yang sama.

Karier akting Kang Joon Seok Angjoet di tahun berikutnya, ketika ia melakoni Cunning Single Lady (2014). Berkat kepiawaiannya berakting dalam drama tersebut, ia meraih Best New Actor dari 7th Korea Drama Awards.

Perjalanan kariernya terus berlanjut dan ia turut bermain dalam The Best Future dan What Happens to My Family? di tahun 2014. Memasuki tahun 2015, ia melakoni To Be Continued dan Splendid Politics.