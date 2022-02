Lirik Lagu Akeboshi – Wind, Penutup Anime Naruto yang Banyak Diputar di Instagram Reels

PIKIRAN RAKYAT – Bagi penikmat anime Naruto, mungkin sudah tidak asing dengan lagu ini.

Lagu berjudul Wind yang dibawakan oleh Akeboshi, merupakan lagu penutup (ED) pertama dari Anime Naruto.

Dirilis pada 2002, lagu ini seperti memiliki kenangan tersendiri bagi penonton anime Naruto.

Bahkan baru-baru ini, lagu Wind sering diputar di Instagram Reels.

Seolah, pembuat Reels menginginkan penontonnya untuk merasakan Nostalgia ketika menonton anime Naruto saat masih kecil.

Lalu, apa makna yang ada dalam lagu ini, berikut lirik lagu dan terjemahannya.

Akeboshi - Wind

Cultivate your hunger before you idealize

Makanlah saat lapar sebelum kau kenyang

Motivate your anger to make them all realize

Doronglah amarahmu untuk membuat mereka sadar