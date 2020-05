Hotman Paris Imbau Pemerintah DKI Jakarta agar Tak Longgarkan PSBB

PIKIRAN RAKYAT - Mewabahnya pandemi virus corona melahirkan banyak masalah baru, tak hanya melumpuhkan kesehatan tapi juga mampu meruntuhkan ekonomi dunia.

Virus yang menyerang sistem pernapasan penderitanya ini akan merusak paru-paru dan bisa mengakibatkan kematian bila tidak ditangani dengan serius.

Melihat hal ini pemerintah pun kencar melakukan berbagai upaya untuk membrantas penyebaran, salah satunya dengan mengadakan PSBB (Pembatasan Sosial Berkala Besar).

Namun, melihat pertumbuhan pasien di Jakarta yang mulai menlandai statistiknya, pemerintah setempat pun dikabarkan akan melonggarkan peraturan PSBB.

Tak sedikit masyarakat yang menentang adanya pelonggaran peraturan tersebut, slaah satunya juga disampaikan oleh pengacara kondang Hotman Paris.

Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea memberikan tanggapannya dengan tegas terkait kabar pembatasan sosial bersakala besar (PSBB) di Jakarta akan diperlonggar.

"Halo rintihan dari isolasi, saya mendengar ada postingan katanya ada sinyal MN bahwa PSBB di Jakarta mau dilonggarkan, please don't do that," ujar Hotman Paris seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari tayangan ESGE Entertaiment pada Selasa 5 Mei 2020.

Tak berhenti di situ saja, Hotman Paris juga meminta pemerintah berkaca dan belajar dari negara lain dalam menangani penyebaran Virus Corona.