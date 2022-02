Link Nonton Twenty Five Twenty One Episode 3, Lengkap dengan Jadwal Tayang per Episode

PIKIRAN RAKYAT - Drama Korea Twenty Five Twenty One episode 3 akan tayang pada malam ini, Sabtu, 19 Februari 2022.

Jangan khawatir terlewatkan keseruan drama Korea tersebut karena di bawah ini terdapat link nonton Twenty Five Twenty One lengkap dengan jadwal tayang per episode. Terdapat ula bocoran cerita episode 3.

Twenty Five Twenty One diperankan oleh dua aktor yang luar biasa, yaitu Nam Joo Hyuk dan Kim Tae Ri.

Drama Korea Twenty Five Twenty One membawa kisah romansa percintaan, sangat cocok menemani tiap akhir pekan.

Romansa cinta dalam drama Korea tersebut dibungkus dalam kondisi krisis keuangan yang terjadi di Korea Selatan. Nam Joo Hyuk dan Kim Tae Ri akan berjuang bersama menghadapi kondisi tersebut.

Dalam drama Korea tersebut, Nam Joo Hyuk berperan sebagai Baek Yi Jin, sedangkan Kim Tae Ri berperan sebagai Na Hee Do.

Bagaimana kelanjutan Twenty Five Twenty One yang tayang malam nanti?

Dilihat Pikiran-Rakyat.com dari Netflix, Twenty Five Twenty One episode 3 akan berjalan lebih menarik lagi. Na Hee Do semakin hari semakin mengenal sekolah barunya, dia juga tahu kalau Baek Yi Jin adalah alumni dari sekolahnya.