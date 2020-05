Anak Elon Musk Bernama X Æ A-12, Simak Cara Mengejanya

PIKIRAN RAKYAT - CEO SpaceX dan Tesla, Elon Musk baru-baru ini mengumumkan kelahiran anak laki-laki dari kekasihnya penyanyi Grimes.

Namun, nama anaknya tersebut berbeda dari nama pada umumnya. Melalui Twitter, Musk menulis jika putranya itu diberi nama X Æ A-12.

Salah seorang netizen Twitter menebak pengejaan nama anak itu dengan 'X Ash Archangel'.

Tweet itu juga menunjukkan tangkapan layar halaman Wikipedia yang menjelaskan Æ adalah ligatur bernama ash. A-12 dianggap mengacu pada pesawat CIA Lockheed A-12, yang diberi nama kode Archangel.

Pengguna Twitter @MobiniCat menulis bahwa nama anak Musk adalah Xavier.

"Jadi saya merasa seperti seorang jenius karena memecahkan kode untuk nama bayi laki-laki Elon Musk dan Grimes. Itu Xavier. Xa, maka 1 dalam mandarin adalah 'yee' dan 2 adalah 'er," tulisnya.

So I feel like a genius for breaking the code to Elon Musk and Grimes baby boys name. It’s Xavier. X-a, then 1 in mandarin is “yee” and 2 is “er.” Thank you for listening to me, a stable genius