Profil Lengkap Seo Kang Joon, Pemeran Kim Sae Ha dalam Serial Drakor Grid

PIKIRAN RAKYAT - Disney Plus Hotstar baru saja merilis drama Korea terbaru yang berjudul Grid.

Grid menceritakan tentang sekelompok anak muda yang sedang berburu hantu. Kelompok itu bernama The Ghost.

Dalam serial Grid, Seo Kang Joon berperan sebagai Kim Sae Ha, seorang karyawan di Departemen Manajemen.

Seo Kang Joon, merupakan aktor ternama dari Korea Selatan yang lahir di Gunpo pada 12 Oktober tahun 1993.

Baca Juga: Novel Baswedan Blak-blakan Soal Penyiraman Air Keras: Backingnya Orang Itu-itu Aja

Selain pandai berakting, Seo Kang Joon, juga merupakan penyanyi dari grup 5urprise di Korea Selatan.

Kemampuan akting dari Seo Kang Joon mulai diperhitungkan setelah ia membintangi Entourage, Cheese in the Trap, Are You Human Too?, Watcher, dan The Third Charm.

Seo Kang Joon sukses dalam dunia akting. Terbukti, dirinya mampu meraih penghargaan Best Icom Award dari 2nd Asia Artis Awards 2017.

Baca Juga: Belanda Baru Meminta Maaf ke Indonesia Setelah 80 Tahun, PM Rutte: Kami Sengaja Lakukan Kekerasan Ekstrem

Selain itu, Seo Kang Joon juga berhasil meraih penghargaan Excellence Award dari 11tg Korea Drama Awards di tahun 2017.