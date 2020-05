Didi Kempot Meninggal, sang Penabuh Kendang Ungkap Kesedihannya

PIKIRAN RAKYAT - Kabar meninggal yang datang dari musisi campursari Didi Kempot kini torehkan rasa tak percaya bagi para penggemarnya.

Kepergian sosok The Godfather of Broken Heart ini tentu juga menjadi kabar duka bagi Dory Haryanto Saputra atau yang sapa disapa Dory Harsa.

Dory Harsa adalah seorang yang juga dekat dengan sosok Didi Kempot. Dory Harsa diketahui adalah penabuh kendang yang setia mengiringi Didi Kempot di atas panggung.

Dalam laman Instagram Dory Harsa @doryharsa, dirinya mengungkap rasa kehilangannya atas kepergian pelantun lagu Cindro ini.

Terlihat Dory Harsa mengunggah foto berwarna hitam tanpa dibubuhi sepatah kata pun.

Meski demikian, warganet memahami bahwa itu adalah ungkapan kesedihan setelah dirinya ditinggal pergi oleh Didi Kempot.

Unggahannya ini pun mendapat banyak ucapan duka cita dan doa di kolom komentar mikiknya.

"My heart just broke into a million pieces pakdhe," tulis pemilik akun dd_kikki.