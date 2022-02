Sinopsis dan Link Streaming Film The Chef of South Polar yang Tayang di JFF Online 2022

PIKIRAN RAKYAT - Film drama berjudul The Chef of South Polar atau Omoshiro Nankyoku Ryurinin dalam bahasa Jepang tayang di Japanese Film Festival Online 2022 (JFF Online 2022).

Film yang disutradarai oleh Okita Shuichi tersebut bercerita tentang sekelompok orang yang harus menemukan kebahagiaan di tengah dinginnya Antarktika.

Dilansir dari IMDb, film The Chef of South Polar mendapatkan rating 6.9. Pada tahun 2010, film tersebut mendapat penghargaan Best Actor pada acara Yokohama Film Festival.

Lalu, bagaimana cerita yang disajikan di Film ini? Berikut sinopsis dari situs resmi JFF Online 2022

Sinopsis

Pada suhu minus 54 derajat Celcius, tempat lingkungan mereka terlalu keras bahkan untuk seekor penguin.

Delapan orang pria tinggal bersama dalam sebuah pangkalan observasi di Antarktika. Mereka harus menghabiskan waktu selama satu tahun di tempat itu, jauh dari keluarga mereka.

Kesenangan terbesar mereka adalah ketiga makanan yang mereka santap bersama. Nishimura yang bertanggung jawab untuk memasak, mengisi perut dan hati anggota timnya dengan berbagai hidangan, seperti masakan Jepang, masakan Prancis, dan masakan Cina.