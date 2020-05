Serial Drama The World of the Married akan Tayang di Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Drama terbaru jebolan JTBC, The World of the Married berhasil menyedot perhatian pecinta serial asal Korea Selatan.

Tak dipungkiri, banyak penggemar yang menantikan drama di saluran TV berbayar ini karena kerap dibintangi aktris dan aktor besar Korea Selatan.

Drama The World of the Married berhasil mencetak rekor dalam sejarah penayangan JTBC dan mengalahkan rating drama Itaewon Class.

The World of the Married berhasil tayang dengan rating penonton tertinggi dalam episode pertama dibanding drama yang yang pernah ditayangkan JTBC.

Sejak penayangan perdananya, rating drama The World of the Married yang dibintangi Kim Hee Ae dan Park Hae Jun selalu meningkat setiap episodenya.

Banyak penggemar di berbagai negara termasuk Indonesia terpikat akan alur cerita drama bertajuk 'pelakor' ini.

Drama yang berhasil mencetak rating tinggi ini dikabarkan akan ditayangkan melalui saluran televisi Indonesia.