Lirik Lagu Taeyeon - INVU, Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Solois sekaligus leader SNSD, Taeyeon telah merilis lagu berjudul ‘INVU’ pada Senin, 14 Februari 2022.

Lagu ‘INVU’ merupakan lagu utama dari full album ketiga Taeyeon dengan judul yang sama.

Lagu dan video klip ‘INVU’’ dirilis di hari yang sama pada pukul 18.00 KST atau sekitar 16.00 WIB.

Lagu ‘INVU’ merupakan lagu pop dance house dengan synth yang lembut dan melodi flute.

Dalam lirik lagunya, ‘INVU’ memiliki nuansa cinta yang sedih.

Berikut lirik lagu ‘INVU’’ beserta terjemahan bahasa Indonesia

Falling in love

Neoegen nan option

Sijakbuteo dareun neowa na

Kkaejineun heart

Binnagan ne mention

Iksukageodeun, yeah

I think I lost my mind

But It's my kind of love

Akkiji anko da

Ssodanaegoneun jujeoanja

Mundeuk eoneu sungan

Jichin naega boyeo

Aesseugo itjiman

So I can't love you

Even though I do

Mireonae bwado

Nan neoreul mot igyeo

Nal beorigo

Nal ileulsurok

Neon banjjagineun irony