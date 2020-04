Film Now You See Me 3 akan Rilis Tahun 2020, Hadirkan Pemain dan Karakter Baru

PIKIRAN RAKYAT - Film Now You See Me pertama kali rilis pada tahun 2013 silam yang disutradarai oleh oleh Louis Letrrier dengan menggandeng pemain kenamaan, seperti Jess Eisenberg, Mark Ruffalo, Woodly Harrelson, Islaa Fisher, dan Dave Franco.

Kabarnya, film 'Now You See Me 3' yang menghadirkan sebuah trik-trik sulap ini akan segera digarap dan rilis tahun 2020 ini.

Dua film Now You See Me sebelumnya telah berhasil menghasilkan pendapatan dengan angka cukup fantastis, 687 juta dolar di seluruh dunia.

Meski belum sepenuhnya digarap, film ketiga ini dikabarkan akan menghadirkan karakter dan pemain baru dan skenarionya digarap langsung oleh Eric Warren Singer.

"Eric selalu terpesona dengan seni tipu daya dan ilusi dengan segela bentuknya dan ia mendatangi kami dengan kisah hebat yang membawa mitologi 'Now You See Me'.

"Dan mendorong The Four Horsemen ke level yang belum pernah ada dengan karakter baru dan pemain lama sebagai kunci," tutur Presiden Lionsgate Motion Picture Group, Nathan Kahane, dikutip dari Antara.

