Meski Disebut Bucin oleh Mahalini, Rizky Febian Tak Ragu Beri Kejutan Spesial di Hari Valentine

PIKIRAN RAKYAT - Mahalini baru-baru ini mengungkap pandangannya terhadap sosok kekasihnya, Rizky Febian.

Diketahui bersama, Mahalini dan Rizky Febian telah meresmikan hubungan spesial mereka pada 7 Februari 2022 lalu.

Kini Rizky Febian memberikan sebuah kejutan kepada Mahalini tepat di Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang.

Dalam rangkaian kejutan yang disiapkan Rizky Febian, Mahalini ditanya soal sosok sang kekasih di matanya.

Dengan tersipu malu, Mahalini mengatakan bahwa Rizky Febian adalah sosok yang baik.

Mahalini mengaku baik dirinya maupun Rizky Febian merupakan seseorang yang bucin (budak cinta) kepada pasangannya.

Hal itu diungkap Mahalini tanpa tahu bahwa Rizky Febian berada di ruangan sebelah untuk mendengar pengakuan sang kekasih.

"Aku tuh orangnya bucin banget by the way, sebucin itu, tapi dia lebih bucin lagi gitu terus dia juga baik," kata Mahalini.