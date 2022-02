Cerita Thariq Halilintar Tembak Fuji, Makan Malam Romantis dan Hadiah Ulang Tahun Paling Spesial

PIKIRAN RAKYAT - Thariq Halilintar dan Fuji memang menjadi dua orang yang sedang banyak disoroti netizen.

Sekarang Thariq Halailintar dan Fuji seperti paket romantis ketika di suatu acara selalu ada berdua.

Kedekatan Thariq Halilintar dan Fuji sering menjadi pembahasan di layar kaca atau beredar di media sosial.

Selain itu, mereka berdua juga kerap kali bikin konten berdua di youtube. Dan mencuri perhatian banyak penonton.

Baca Juga: Ramalan Zodiak 14 Februari 2022: Capricorn, Aquarius, dan Pisces, Hati-hati Sahabat Jadi Cinta

Tidak banyak yang tahu bagaimana cerita dan kronologi Thariq Halilintar mengungkapkan rasa ke Fuji.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Youtube Take It Or Leave It, begina cerita romantis Thariq Halilintar Menembak Fuji.

Awalnya memang Thariq Halilintar menghubungi manajer Fuji, agar ia bisa ketemu dengan Fuji untuk makan malam.

Baca Juga: Ramalan Zodiak 14 Februari 2022: Libra, Scorpio, dan Sagitarius Harus Jaga Kesehatan, Setop Jadi Workaholic