Star Wars: The Rise of Skywalker akan Tayang Melalui Layanan Streaming Disney Plus

PIKIRAN RAKYAT - Film Star Wars: The Rise of Skywalker dijadwalkan akan mulai tayang lebih awal secara streaming di Disney Plus.

Penayangan tersebut dilakukan dua bulan lebih awal dari yang dijadwalkan sebelumnya.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman Variety, film serial Star Wars ini akan menjadi debut pertama dalam layanan streaming pada 4 Mei mendatang.

Baca Juga: Akui Sempat Nikah Siri, Iis Dahlia Tunjukkan Sikap Posesif pada Suami di Awal Pernikahan

Nama program dalam layanan streaming adalah Star Wars Day. Penggemar akan menyaksikan sembilan karya George Lucas dalam satu tempat.

Konten lain yang akan diperlihatkan Disney Plus pada 4 Mei adalah delapan episode dokumenter serial Disney Gallery: The Mandalorian.

Selain itu, dokumen serial final dari animasi Star Wars: The Clone Wars juga akan diperlihatkan oleh Disney Plus pada penonton.

Baca Juga: Di Tengah Isu Kematian Kim Jong-un, Korea Utara Dilaporkan Akan Luncurkan Rudal

Disney akan condong pada Disney Plus sebagai outlet produk hiburan premium di tengah bioskop tutup secara nasional karena adanya pandemi COVID-19.