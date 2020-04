Stephanie Poetri Garap Sendiri Video Musik 'Straight To You'

PIKIRAN RAKYAT - Lewat lagu I Love You 3000, nama Stephanie Poetri mendadak populer.

Tak hanya di Indonesia, tapi lagu bernuansa pop manis itu juga dikenal sampai ke mancanegara berkat media sosial dan platform musik digital.

Di usia yang masih belia, Stephanie tak berhenti melangkah. Bersama Infinite Thrills/88rising Records, Stephanie hadir dengan single Straight To You yang didistribusikan 12Tone Music.

Baca Juga: 4 Cara Agar Tidur Nyenyak Saat Stres di Tengah Pandemi COVID-19

Single ini hadir setelah sebelumnya putri penyanyi Titi DJ tersebut telah merilis EP debutnya yang berjudul Do You Love Me pada Februari 2020.

Stephanie hadir dengan citra musik yang ceria, lirik optimistis, dan lagu-lagu ringannya menawarkan campuran akustik dan elektrik dengan taburan sedikit EDM.

Lagu Straight To You menguatkan karakter Stephanie sebagai penyanyi dengan suara lembut tapi powerful.

Baca Juga: Demam Tinggi, Bayi 1,9 Tahun dan Kedua Orangtuanya Positif COVID-19

Di lagu ini pula Stephanie mengeksplorasi kreativitas dia untuk menggarap video musik. Stephanie menyebutkan, video musik Straight To You dia garap sendiri. Mulai dari konsep sampai proses pengeditan.

Dia mengerjakan video itu di rumahnya di tengah pandemi Covid-19 yang mengharuskan Stephanie harus berada di rumah saja. Dia menyalurkan bakat desain grafis dan menggambar animasi di video musik Straight To You.