Simak 10 Cuitan Kocak #Sawityowit ala Desta dan Sejumlah Netizen saat Sahur

PIKIRAN RAKYAT - Bagi netizen pengguna media sosial Twitter, tagar #Sawityowit yang kerap kali memuncaki trending topic saat Ramadhan tiba bukanlah hal yang baru.

#Sawityowit telah ada sejak 2009 silam. #Sawityowit sendiri merupakan singkatan dari Sahur With Your Twitter. Saat itu, Desta, Vincent Rompies, dan Arie Dagienkz kerap meramaikan twitter dengan cuitan lelucon mereka.

Bukan hanya acara di televisi, tapi juga di dalam media sosial yang hampir dimiliki oleh mayoritas masyarakat. Desta mengajak netizen twitter meluangkan kreativitas lelucon mereka di bawah cuitan lelucon yang dia buat.

Baca Juga: Persib dalam Sejarah: Bertabur Pemain Naturalisasi, Sosok Ini Tersubur

Sejak sahur pertama pada Jumat 24 April 2020, hingga sahur ketiga hari ini, tagar #Sawityowit tak pernah absen dari puncak trending topic twitter.

"3 hari main, 3 hari trending topic Indonesia no 1.. bravooo.. see you tomorrow!!! Selamat puasaaaaaaaa!!! #sawityowit," tulis Desta dalam akun Twitternya @desta80s.

Artikel ini sebelumnya telah tayang di Pikiranrakyat-depok.com dengan judul "Saling Hibur Kala Sahur, Simak 10 Twit Kocak #Sawityowit ala Desta dan Netizen"

Baca Juga: Kendaraan Pribadi dan Angkutan Umum Masih Bisa Beroperasi di Wilayah Jabodetabek

Berikut ini Pikiranrakyat-depok.com merangkum beberapa lelucon #Sawityowit dengan tema yang berbeda sejak hari pertama.