Sudah Menanti 4 Tahun untuk Jadi Seorang Ayah, Suami Chacha Frederica Ungkap Perasaannya

PIKIRAN RAKYAT - Artis Chacha Frederica akhirnya dikaruniai anak pertama.

Chacha Frederica melahirkan anak pertamanya pada Jumat, 24 April 2020 dini hari sekitar pukul 1.00 WIB.

Chacha Frederica melahirkan anaknya melalui operasi caesar di RSIA Bunda Jakarta.

Kabar kelahiran putri Chacha Frederica ini pertama kali diketahui dari unggahan Instagram Story suami Chacha, Dico Ganinduto.

Sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya, Dico mengunggah potret yang memperlihatkan dirinya sedang memeluk sang Putri.

"Good morning, my name is Cassia Shakir Ganinduto," tulis Dico dalam postingan yang diunggah pada 24 April 2020.

Dico dan Chacha sendiri sudah menanti kelahiran anak pertama mereka ini selama hampir 5 tahun lamanya.

