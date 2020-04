Sinopsis Episode 9 The World of the Married: Sun Woo Sengaja Buat Da Kyung Cemburu

PIKIRAN RAKYAT - Drama 'The World of The Maried' episode 9 ini tayang pada 24 April 2020 pukul 22.50 KST atau 20.50 WIB melalui channer JTBC di Korea atau bisa disaksikan di platform streaming video VIU dan Netflix.

The World of the Married ini berkisah tentang Ji Sun Woo yang diperankan oleh Kim Hee Ae, seorang dokter keluarga dan direktur muda di salah satu rumah sakit di Gosan.

Dia menikah dengan Lee Tae Oh yang diperankan oleh Park Har Joon, seorang sutradara yang menjalankan bisnisnya sendiri, dalam pernikahannya mereka dikaruniai seorang putra.

Kehidupan pernikahan mereka terlihat sempurna, namun ternyata semuanya berantakan setelah Tae Oh diketahui selingkuh dengan perempuan lain.

Dalam Preview The World of the Married episode 9 ini menceritakan Ji Sun Woo akhirnya resmi bergabung dalam Asosiasi Perempuan Gosan atas bantuan istri CEO Choi, pimpinan rumah sakit Family love. Perkumpulan itu berisi sejumlah istri-istri dari orang yang berpengaruh di Gosan.

Dalam Asosiasi Perkumpulan tersebut, terdapat Yeo Da Kyung, Uhm Hyo Jung, Go Ye Rim, dan dokter Sul Myung Sook.

