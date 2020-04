Imbas Corona, Dua Sekuel Film Animasi Spider-Man Terpaksa Ditunda

PIKIRAN RAKYAT - Dua sekuel film animasi ''Spider-Man:Far From Home'' dan ''Spider-Man:Into the Spider-Verse" terpaksa memundurkan jadwal tayang akibat mewabahnya virus corona. Hal tersebut disampaikan oleh Sony Pictures pada Jumat, 24 April 2020 kemarin.

Sebelum pandemi Virus Corona muncul, Sony telah merilis tanggal tayang untuk kedua film tersebut, yaitu 16 Juli 2021 untuk sekuel “Spider-Man: Far From Home” dan 8 April 2022 untuk sekuel “Spider-Man: Into the Spider Verse”.

Sekuel film “Spider-Man: Far From Home” kini dijadwalkan untuk tayang di bioskop pada 5 November 2021, sementara sekuel film animasi “Spider-Man: Into the Spider-Verse” akan tayang pada 7 Oktober 2022.

“Spider-Man: Far From Home” yang dibintangi oleh Tom Holland menjadi sangat populer di kalangan pecinta film Marvel, baik karena ceritanya yang menarik dan penampilan Tom Holland sebagai Spider-Man.

Aktor itu sangat disukai oleh para penonton karena caranya memainkan karakter Spider-Man yang dirasa sangat muda dan segar.

Sebelumnya, dua seri layar lebar Spider-Man diperankan oleh dua aktor yang berbeda, yaitu Tobey Maguire dan Andrew Garfield dengan gayanya masing-masing.

Tom Holland pun dianggap berjasa bagi film Spider-Man setelah dirinya menyelamatkan karakter tersebut dari perpisahan antara Marvel Cinematic Universe (MCU) dan Sony.