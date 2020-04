Lee Kyung Young Sempat Terlibat Kasus Prostitusi, Serial The World of the Married Diboikot

PIKIRAN RAKYAT - Serial The World of the Married menjadi topik hangat di kalangan pecinta drama Korea Selatan. Terlebih dalam episode mendatang akan diberi rating 19+ sehingga semakin ditunggu penonton.

Di tengah popularitasnya, drama yang diperankan oleh Park Hae Joon ini terpaksa diboikot karena masa lalu para pemainnya.

Kehadiran aktor senior, Lee Kyung Young yang kerap berlangganan menjadi tokoh antagonis memicu protes dari penonton serial tersebut.

Pemeran Yeo Byeong Kyu dalam serial The World of the Married membuat kesal penonton karena aktingnya dalam drama tersebut.

Terlebih penggemar serial itu membuat protes mengingat catatan kriminalnya di tahun 2002.

Lee Kyung Yung pernah ditangkap dan diadili di Pengadlian terkait kasus prostitusi anak di bawah umur.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman Koreaboo, dilihat dari catatan persidangan, Lee Kyung telah memanipulasi dan mengekspoitasi calon aktris di bawah umur berinisial 'L' untuk melakukan hubungan asusila dengannya.