Rizky Billar Akui Galak pada Anak Buah, Jadi Alasan Banyak Karyawan yang Resign?

PIKIRAN RAKYAT - Suami Lesti Kejora, Rizky Billar buka suara mengenai banyak karyawannya yang resign dari Leslar Entertainment.

Rizky Billar mengakui bahwa ia merupakan sosok yang galak pada anak buahnya. Akan tetapi, kemarahan Billar bukanlah tanpa sebab.

"Gue galak ya emang galak. Kadang-kadang kalaupun gue marah, tapi setelah itu ya gue minta maaf," kata Rizky Billar.

"Lagian gue kan marah nggak mungkin nggak ada alasan," katanya menambahkan.

Meski begitu, Rizky Billar tak ambil pusing mengenai karyawannya yang resign.

Menurutnya, semua itu merupakan hal yang alami terjadi dalam sebuah dunia pekerjaan.

"People comes and go. Kapan aja bisa datang, kapan aja bisa pergi. Menurut gue hal biasa dalam sebuah kehidupan," kata Rizky Billar, dikutip dari kanal YouTube Afdhal Yusman.

