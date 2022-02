Sifat 'Borok' Rizky Billar Jadi 'Petaka', Fakta Ditinggal Sejumlah Karyawannya Terkuak

PIKIRAN RAKYAT - Rizky Billar dan Lesti Kejora yang saat ini tengah menikmati peran barunya sebagai orang tua, kembali dihadapkan pada isu liar.

Pasalnya, sifat asli Rizky Billar lagi-lagi menjadi sorotan, lantaran dinilai terlalu galak pada karyawannya.

Bahkan ada kabar mencuat bahwa sejumlah karyawannya berhenti kerja karena tak sanggup lagi menerima perlakuan kasar dari tuan nya.

“Gua galak, emang galak. Kadang gua marah tapi gua kadang-kadang gua minta maaf terlalu kasar,” ucap Rizky Billar.

meski sikapnya yang selalu dinilai galak, suami Lesti Kejora itu mengaku tak malu atau gengsi untuk langsung meminta maaf pada karyawan nya.

“Mereka memaklumi gua dan lagipula gua kan marahnya nggak mungkin nggak ada alasan,” katanya.

Rizky Billar kini dikabarkan telah ditinggal banyak karyawannya, tetapi Ia mengaku hal tersebut adalah siklus yang wajar dalam kehidupan saat orang datang dan pergi.

“People comes and go, kapan aja bisa datang, kapan aja bisa pergi. Jadi menurut gua itu adalah hal yang biasa dalam sebuah kehidupan,” ujar Billar.