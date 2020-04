Sailor Moon Tayang Gratis di Youtube, 10 Episode Baru Setiap Pekan hingga Akhir Juli 2020

PIKIRAN RAKYAT – Kabar gembira untuk pencinta anime tahun 1990-an, salah satu judul kesayangan yakni “Sailor Moon” akan tayang gratis.

Melalui saluran Youtube Sailormoon-official, total aka nada 127 episode pengobat rindu yang akan diputar.

Setiap pekannya hadir 10 episode baru, yang artinya, maraton Sailor Moon akan berlangsung sekira tiga musim yang tersedia sebelum akhir Juli 2020.

Baca Juga: Tiga Perguruan Tinggi Indonesia Raih Peringkat 100 Besar Dunia pada THE Impact Ranking



Dilansir The Verge, Jumat, perilisan gratis ini merupakan rangkaian dari peluncuran film dwilogi "Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie".

Bagian pertamanya tayang pada 11 September tahun ini di Jepang.



Film tersebut diadaptasi dari serial anime musim keempat.



Jika Anda sudah menyaksikan tiga musim pertamanya, maka akan lebih cepat mengikuti alur cerita pada film dwiloginya.

Baca Juga: Ketahui Pentingnya Berdandan Meski Hanya Bekerja #DiRumahAja



Alasan utama dari penayangan serial "Sailor Moon" secara gratis dikarenakan adanya pandemi virus corona yang melanda dunia. Sailor Moon ingin menghadirkan tontonan gratis kepada semua orang yang berada di rumah.



Kisah dari Usagi dan teman-temannya pertama kali tayang di Jepang pada tahun 1992. "Sailor Moon" juga hadir di Indonesia dan menjadi idola sebagian anak-anak 1990an, dan tayang di Indosiar.***