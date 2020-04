Aurelie Moeremans Pamer Lipatan Lemak, Tompi: Tahu Kan Harus Kemana?

PIKIRAN RAKYAT - Aurelie Moeremans yang merupakan artis sekaligus pemain film ini sering kali menuai pujian atas kecantikannya.

Tak heran bila segala kegiatannya menjadi pusat perhatian publik, tingkahnya yang konyol juga terkadang sering kali mengundang komentar jenaka dari warganet.

Seperti baru-baru ini, mantan kekasih dari Marcello Tahitoe atau Ello itu mengunggah video kekonyolannya melihatkan lipatan lemak di leher dan dagunya.

Video konyolnya ini diunggah Aurelie ke laman Instagram pribadinya @aurelie pada Rabu 22 April 2020.

"Unfaedah vid from me to you," tulis Aurelie seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Instagram Aurelie pada Selasa 21 April 2020.

Awalnya, artis cantik itu tampak berpose dalam video, namun warganet dikagetkan dengan aksinya yang menyoroti lipatan lemak lehernya yang ia padatkan sendiri sembari tertawa-tawa kecil.

Melihat unggahan video konyolnya ini, musisi serta dokter bedah kecantikan Tompi turut mengomentari dengan niat promosi terselubung dengan nada kocak.

"Kalo sampai beneran sebesar itu dan mau dikecilin tau kan harus kemana?" tulis Tompi di kolom komentar Aurelie.