ARMY Bersiaplah, BTS akan Rilis Serial Dokumenter Perjalanan Tur Dunia

PIKIRAN RAKYAT - Boyband dunia Bangtan Sonyeondan alias BTS akan merilis serial dokumenter perjalanan tur dunia 'Love Your Self to Speak Your Self'.

Sebelumnya BTS telah merilis film dokumenter bertajuk 'Burn The Stage' berceritakan tentang perjalanan selama konser 'Wings Tour' 2017.

Lalu perilisan film dokumentar 'Bring The Soul' menceritakan perjalanan konser yang dirilis pada 2019 lalu.

Kali ini BTS akan melncurkan film dokumenter terbaru bertajuk 'Break the Silence' yang akan dirilis di aplikasi Weverse secara premier.

Seri dokumenter ini menceritakan perjalanan BTS selama 351 hari menjalani konser 'Love Yourself Tour' yang berlangsung dari 2018 hingga 2019 lalu.

Film tersebut akan tayang perdana menampilkan dua episode pada 12 Mei 2020 pukul 21.00 waktu Korea Selatan atau pukul 19.00 waktu Indonesia.

Bagi ARMY yang ingin menonton tayangan spesial dari BTS, harus terlebih dulu memesan secara berbayar untuk acara yang dimulai pada 28 April 2020.