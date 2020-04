Konser One World Together at Home Raup Angka Triliunan Rupiah untuk Tenaga Medis

PIKIRAN RAKYAT - Konser virtual bertajuk 'One World: Together at Home' telah digelar pada Sabtu 18 April 2020 lalu dengan penampilan menakjubkan dari penyanyi Hollywood yang dipimpin oleh Lady Gaga.

Selama dua jam, acara tersebut berhasil menarik 23 juta penonton yang ditampilkan di 26 jaringan secara langsung.

Acara yang diselenggarakan oleh Global Citizen dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berhasil meraup penghasila sebesar 127,9 juta dolar setara dengan Rp 1,9 triliun lebih.

Uang tersebut akan disalurkan untuk tenaga medis dan pemulihan virus corona.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman Variety, total 127,9 juta dolar penghasilan akan dialokasikan pada Solidarity Response Fund sebesar 55,1 juta dolar dan 72,8 juta dolar akan masuk dalam bantuan lokal dan regional.

Penggalangan dana ini bertujuan untuk memastikan pasien dan pekerja kesehatan di dunia, memiliki akses tes dan perawatan COVID-19 serta membantu pengembangan vaksin.

Selaian Lady Gaga, penyanyi lain seperti Taylor Swift, Rolling Stones, Billie Eilish, Jennifer Lopes dan Keith Urban ikut ramaikan konser amal ini.