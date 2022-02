Serial All of Us Are Dead Dibajak Besar-besaran di Tiongkok, Sentimen Anti-China Meningkat di Korea Selatan

PIKIRAN RAKYAT - All of Us Are Dead, serial Korea Netflix ketiga yang menduduki puncak tontonan streaming sejak debut pada 28 Januari 2022, telah menjadi korban terbaru pembajakan dan distribusi ilegal di China.

Seperti dilansir Pikiran-Rakyat.com dari The Korea Times, salinan bajakan All of Us Are Dead telah dijual di salah satu platform belanja online terbesar China, Taobao, seharga 5 yuan Tiongkok atau sekitar Rp 11.287 (kurs 1 Yuan = Rp2.257) dengan judul 'Kampus Zombie' dalam bahasa Mandarin.

China yang tidak membuka akses bagi Netflix di negaranya menimbulkan bisnis individu ilegal marak terjadi. Orang-orang berlomba mencari keuntungan, mengunduh klip berkualitas tinggi secara ilegal melalui VPN, lalu menjualnya kembali dengan harga yang sangat murah.

Penonton China dapat mengunduh video yang sudah dilengkapi subtitle bahasa Mandarin itu melalui layanan file-sharing. Hingga kini, file bajakan tersebut dilaporkan sudah terbeli sebanyak lebih dari 2.000 kali.

Baca Juga: Beradegan Ciuman di Serial All of Us Are Dead, Cho Yi Hyun dan Park Solomon Bongkar Fakta: Diulang 17 Kali

Selain itu, semua episode dari drama Korea Selatan bergenre thriller tersebut juga telah tersedia secara gratis melalui puluhan layanan streaming tidak resmi dan platform microblog popular, Weibo.

Di situs jejaring sosial terbesar China yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan film, drama, juga buku, bernama Douban, lebih dari 58.000 ulasan telah diunggah untuk serial zombie All of Us Are Dead.

Serial ini bukanlah serial Korea pertama yang menjadi korban distribusi dan penjualan ilegal besar-besaran di China.

Sebelumnya, ada Squid Game yang populer di kalangan rakyat China setelah DVD bajakan marak di pasaran, dan penjualan merchandise tak resminya menguntungkan vendor serta pengusaha lokal.