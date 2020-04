Katy Perry Berduka, Kitty Purry Kucing Ikonik Kesayangannya Mati

PIKIRAN RAKYAT – Kucing peliharaan Katy Perry, Kitty Purry telah mati.

Kesayangan dan ikon bagi penyanyi lagu ‘Roar’ itu, tiada, dan meninggalkan duka mendalam bagi Katy.

Selain tentunya juga bagi para penggemarnya, sebab Kitty juga memiliki fans dari berbagai negara.

Sang maskot dikabarkan mati belum lama ini, dilansir laman Instagram Perry, Minggu, 19 April 2020 WIB.



Kitty Purry masuk ke kehidupan Katy Perry 15 tahun lalu saat ia masuk melalui jendela di rumah pacar pelantun lagu ‘The One That Got Away’ itu.



Kucing itu kemudian seolah menjadi ikon bagi Katy Perry dan menjadi populer serta memiliki banyak penggemar di seluruh dunia.

Bahkan, Kitty Purry pernah muncul di video musik "I Kissed a Girl". Penggemar mengerumuni Katy dan Kitty setelah konser. Mereka minta berswafoto dengan Katy maupun kucingnya.



Kabar meninggalnya Kitty itu disampaikan sendiri oleh Katty Perry dalam unggahan Instagram 20 jam yang lalu.

"Kitty Purry merangkak melalui jendela pacarku 15 tahun yang lalu, hamil besar dan mencari perlindungan. Dua liter dan banyak bulan berikutnya, kucing jalanan ini menjadi maskot yang disukai banyak orang. Sayangnya, Kitty mengakhiri kehidupan (nyawa) ke-9-nya tadi malam," tulis Katy merujuk pada mitos bahwa kucing punya sembilan nyawa.

Bulan lalu, Katy Perry juga berduka karena kehilangan neneknya untuk selama-lamanya.



Kucing Katy Perry, Kitty Purry, meninggal dalam berusia 15 tahun.***