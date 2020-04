Deretan Penyanyi Hollywood hingga Michelle Obama Ungkap Pesan untuk Tenaga Medis di Dunia

PIKIRAN RAKYAT - Sejumlah artis di dunia melangsungkan konser amal bertajuk 'One World: Together at Home' secara online yang berlangsung pada Sabtu 18 April 2020 waktu setempat.

Acara tersebut merupakan konser yang diselenggarakan untuk mendukung dan menghibur para tenaga medis dalam menangani pandemi COVID-19.

Bintang Hollywood seperti Alicia Keys, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Celine Dion, Elton John, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves, Lizzo, Lupita Nyong'o, Matthew McConaughey, Paul McCartney, Pharrell Williams, Taylor Swift ikut meramaikan konser amal itu.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dalam laman ET Online, ada beberapa pidato mengharukan para artis Hollywood yang menggelar pertunjukan di rumah masing-masing.

Lady Gaga sebagai pemimpin acara tersebut memulai acara dengan membawakan lagu 'Smile' dengan iringan piano.

Ia menuturkan kepedulian nya pada para tenaga medis sebagai garda terdepan COVID-19.

"Saya sangat peduli dengan semua pekerja medis yang membahayakan hidup mereka saat ini. Saya memikirkan mereka setiap hari, saya berdoa untuk mereka setiap hari," ujar Gaga.