BTS Ajak ARMY Nostalgia Lewat Konser Online BANGBANGCON

PIKIRAN RAKYAT - Grup Bangtan Sonyeondan alias BTS terpaksa harus menunda konser bertajuk 'Map of the Soul: 7' yang direncanakan akan digelar pertengahan April 2020.

Kerinduan akan aksi panggung BTS dirasakan oleh ketujuh member, mereka sangat menginginkan untuk segera tampil dan bertemu penggemarnya, ARMY.

Tak ingin membuat ARMY sedih, BTS mengajak ARMY bernostalgia melalui rangkaian konser bertajuk 'BTS Online Concert Weeked' atau 'BANGBANGCON'.

Baca Juga: 3 Lapangan Sintetis yang Jadi Tempat Latihan Persib, Pernah Dipakai Michael Essien

Acara disiarkan melalui live streaming melalui laman YouTube BANGTANTV, pada Sabtu 18 April dan Minggu 19 April 2020 secara gratis.

Pihak agensi, Big Hit Entertainment secara nonstop dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 22.00 akan menghadirkan konser di masa lalu BTS.

Pada siaran konser pertama, ketujuh member menghadirkan penampilan bertajuk 'Hwa Yang Yeon Hwa on Stage' atau 'The Most Beautiful Moment' tahun 2015 di Korea Selatan.

Baca Juga: WHO Memperingatkan Bahwa Antibodi Virus Corona Mungkin Tidak Membuktikan Kekebalan

Berbagai lagu populer seperti 'Dope', 'Run', 'Butterfly', 'Skool Luv Affair', 'Never Mind', dan 'I Need You' telah dibawakan BTS.