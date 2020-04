Netflix Gratiskan Sejumlah Konten Dokumenter di Youtube

PIKIRAN RAKYAT - Perusahaan layanan streaming video on demand yaitu Netflix telah menyediakan secara gratis sejumlah konten dokumenter.

Konten dokumenter dari Netflix itu disediakan melalui saluran Youtube Netflix dan bisa diakses oleh siapapun.

Netflix memilih gratiskan konten dokumenter untuk membantu para guru dalam memberikan konten edukatif bagi siswa di tengah pandemi Covid-19.

“Kami berharap ini akan, dengan cara kecil, membantu para guru di seluruh dunia,” kata Netflix dikutip dari Deadline, Sabtu 18 April 2020.

Netflix setidaknya telah mengunggah sebanyak 10 judul konten dokumenter di antaranya adalah Our Planet, 13th, Knock Down the House, dan Explained

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Netflix disebut tidak hanya akan menggratiskan film dan konten dokumenter, Netflix juga mengatakan berencana untuk mengadakan sesi tanya jawab dengan beberapa kreator di balik konten-konten tersebut.

Untuk saat ini, konten dokumenter gratis itu hanya tersedia dalam bahasa Inggris, tetapi terjemahan dalam lebih dari selusin bahasa lainnya akan diluncurkan dalam beberapa hari mendatang.