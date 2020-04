Tayang Perdana, Drama Korea The King: Eternal Monarch Cetak Rekor SBS-Netflix

PIKIRAN RAKYAT – Jika sebelumnya Vagabond yang dibintangi Lee Seung-gi masuk dalam pencetak rekor rating penonton kerja sama SBS dan Netflix.

Dalam penayangan perdananya, serial drama "The King: Eternal Monarch" yang dibintangi Lee Min Ho mencetak rekor baru untuk jaringan tersebut.

Tayangan SBS dan Netflix, serial ini bercerita tentang kisah dua dunia paralel yaitu Korea sebagai kerajaan konstitusional dan Korea yang lebih modern. "The King: Eternal Monarch" merupakan karya dari Kim Eun-sook.

Baca Juga: Bantu Penanganan COVID-19, Toyota Buat Gerakan 1 Post = 1 Masker



"The King: Eternal Monarch" dibintangi oleh Lee Min Ho yang berperan sebagai Kaisar Lee Gon dan Kim Go Eun sebagai detektif Jung Tae Eul.



Menurut Nielsen Korea dilansir Soompi, Sabtu, pemutaran perdana drama ini mencatat rata-rata penonton nasional 10,1 persen dan 11,4 persen serta mencetak rekor SBS dengan peringkat pemutaran perdana drama Jumat-Sabtu tertinggi di jaringan tersebut sejauh ini.



Antara mengutip, peringkat untuk perdana Jumat-Sabtu terbaik di SBS termasuk "The Fiery Priest" (10,4 persen), "Vagabond" (10,4 persen), dan "Hyena" (10,3 persen).

Baca Juga: Motornya Dicuri Saat Berperang Lawan COVID-19, Perawat AS Dapat Motor Gratis dari Kawasaki



"The World of the Married" milik JTBC yang sejak awal tayang selalu mengalami peningkatan peringkat, Jumat (17 April) malam mengalami penurunan 0,3 poin dan mencatat 18,5 persen penonton.



"The King: Eternal Monarch" sendiri menjadi proyek pertama Lee Min-ho setelah wajib militer.



Serial ini juga dibintangi oleh Woo Do-hwan sebagai kepala pengawal kerajaan Jo Young dan pekerja layanan publik Jo Eun-seob, Kim Kyung-nam senagai Kang Sin-jae, Jung Eun-chae sebagai Koo Seo-ryeong dan Lee Jung-jin sebagai Pangeran Geunyang Lee Lim.***