Drama Korea The World of The Married Kalahkan Itaewon Class Hanya dengan 6 Episode Awal

PIKIRAN RAKYAT - Drama terbaru JTBC The World of The Married tak henti-hentinya mencetak prestasi.

Pasalnya, drama Korea yang tayang di JTBC tidak dipungkiri banyak diminati para penonton. Apalagi, drama di saluran TV berbayar ini banyak dibintangi aktor dan aktris besar Korea Selatan.

Bercerita tentang cinta dan perselingkuhan, drama ini penuh alur cerita yang tidak mudah ditebak sejak episode pertamanya.

Pada bulan lalu, drama korea The World of The Married mencetak rekor baru dalam sejarah penayangan JTBC. Drama ini berhasil tayang dengan rating penonton tertinggi dalam episode pertama dibanding drama-drama lain yang pernah ditayangkan di saluran televisi tersebut.

Sejak penayangan perdananya, rating drama yang dibintangi oleh Kim Hee Ae dan Park Hae Jun ini selalu meningkat tiap episodenya.

Bahkan prestasinya juga terjadi pada penayangan episode ke-6 di tanggal 11 April lalu. Episode ini mencetak rating penonton 18,8 persen skala nasional dan 21,4 persen di area metropolitan Seoul.

Pencapaian ini merupakan lonjakan besar dari rekor sebelumnya yaitu 14,7 persen dan 16,1 persen.

