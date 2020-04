Mocca Gelar Konser Online, Stay Home Stay Happy

PIKIRAN RAKYAT - Nyaris empat pekan berada di rumah akibat pandemi Covid-19, banyak hal berubah.

Salah satunya cara menjalin silaturahmi dan menonton pertunjukan.

Untuk mengobati kerinduan para Swinging Friends, band Mocca menggelar konser secara daring di kanal Youtube Mocca.

Baca Juga: Sri Mulyani Rektor Perempuan Pertama Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang

Dalam tajuk Stay Home Stay Happy Volume 1, Mocca tampil selama hampir 10 menit dengan tiga lagu, yaitu On the Night Like This, Semoga, dan Happy.

Pada video yang tayang Jumat, 17 April 2020 itu, para personel Mocca, yaitu Arina Ephipania (vokal), Riko Prayitno (gitar), Indra Massad (drum), dan Toma Pratama (bas) tampil di rumah masing-masing.

Begitu pula dengan Yonathan Godjali yang mengisi keyboard. Mereka merekam diri sendiri kemudian videonya disatukan seperti kolase.

Baca Juga: Wali Rilis 'Kisah Pahlawan Bermasker' Untuk Para Tenaga Medis

"Kami menjalani empat minggu terakhir ini dengan beradaptasi pada kondisi. Walaupun kami ada di rumah masing-masing, namun tetap bisa menghasilkan karya. Tidak dapat dimungkiri, rasa rindu tampil di panggung, bertemu Swinging Friends, dan bernyanyi bersama pun Mocca rasakan. Bahkan kami merindukan perjalanan ke bandara, dan menunggu boarding pesawat," kata gitaris Riko Prayitno.

Riko mengatakan, dalam situasi sesulit ini, Mocca mencoba terus tetap berkarya, dan memberikan yg terbaik. Untuk itulah, konser Stay Home Stay Happy akan berlanjut dengan volume dua dan seterusnya. Akan tetapi, dengan harapan, agar wabah virus corona ini segera berlalu.